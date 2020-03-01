YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Otomobil rögar bacasına çarptı: 6 yaralı

Otomobil rögar bacasına çarptı: 6 yaralı

MALATYA HABERLERİ  | 01.03.2020 17:26 | Son Güncelleme

Malatya’da karayolunda seyir eden bir otomobil, yol kenarındaki rögar bacasına çarptı.

Malatya’da karayolunda seyir eden bir otomobil, yol kenarındaki rögar bacasına çarptı. Kazada aynı aileden 2’si ağır 6 kişi yaralandı.
Kaza, Malatya Adıyaman karayolu Doğanşehir ilçesi Erkenek Tüneli mevkiinde meydana geldi. A. Ç. idaresindeki 58 BF 650 plakalı otomobil, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu rögar bacasına çarptı. Kazada, sürücü A. Ç ile otomobilde bulunan D. Ç, A.Ç, Ayşe Ç, E. Ç ve T.Ç yaralandı. Kaza yerine çağrılan Malatya Büyükşehir Belediyesi kurtarma ekipleri yaralıları araçtan çıkardı. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Doğanşehir Devlet Hastanesi ve Malatya Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.
A.Ç ile T.Ç’nin durumunun biraz ağır olduğu diğer yaralıların durumlarının iyi oldukları öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Survivor adasında aşk skandalı! Kameralara aldırmadan... Survivor adasında aşk skandalı! Kameralara aldırmadan...
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çaykur Rizespor'da teknik direktör arayışları

Çaykur Rizespor'da teknik direktör arayışları

Konya'da parkta silahlı kavga: 1 yaralı

Konya'da parkta silahlı kavga: 1 yaralı

Mineral zengini "Delice tuzu"nun sıvısı da üretilecek

Mineral zengini "Delice tuzu"nun sıvısı da üretilecek

Köy muhtarları ve mahalle muhtarları çalışmaları değerlendirdi

Köy muhtarları ve mahalle muhtarları çalışmaları değerlendirdi

Ankara'da apartmanın çatısında yangın

Ankara'da apartmanın çatısında yangın

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Malatya Namaz Vakitleri 1 Mart Pazar

İmsak
05:31
Sabah
06:52
Öğle
12:44
İkindi
15:54
Akşam
18:27
Yatsı
19:42

Malatya Nöbetçi Eczaneler 1 Mart Pazar

Bizim Eczanesi
Merkez
Samet Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Tolga Eczanesi
Merkez
Yakıncı Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şehit mezarındaki Türk Bayrağı’na Jandarma hassasiyeti

Şehit mezarındaki Türk Bayrağı’na Jandarma hassasiyeti

Pazarcı soğukta tezgah açmadı

Pazarcı soğukta tezgah açmadı

Depremde yoğun çalışan gazetecilere plaket

Depremde yoğun çalışan gazetecilere plaket

Depremzedeler, konteyner kente davet edildi

Depremzedeler, konteyner kente davet edildi

Görme özrüne rağmen başarıdan başarıya koştu

Görme özrüne rağmen başarıdan başarıya koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.