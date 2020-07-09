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Otomobil şarampole devrildi 1 kişi yaşamını yitirdi

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 09.07.2020 17:34 | Son Güncelleme

Kırşehir’de, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Çadırlı Hacıyusuf köyünden şehir merkezine giden Ali Kılıç (66) yönetimindeki 40 DT 111 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kırşehir’de, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çadırlı Hacıyusuf köyünden şehir merkezine giden Ali Kılıç (66) yönetimindeki 40 DT 111 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza da, sürücü Ali Kılıç olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan ve yaralanan F.T., ise Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili Jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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