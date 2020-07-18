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Otomobil şarampole devrildi

KONYA HABERLERİ  | 18.07.2020 16:27 | Son Güncelleme

Konya’nın Yunak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi.

Otomobil şarampole devrildi

Konya’nın Yunak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.
Kaza, Yunak - Ankara karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Davut A. idaresindeki 26 ACJ 101 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücü tedavi edilmek üzere ambulansla, Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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