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Otomobil şarampole girdi: 2 yaralı

02.02.2021 21:48 | Son Güncelleme:
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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Adıyaman- Kahta Karayolunun 10.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman- Kahta Karayolunun 10. kilometresinde Rıdvan Güllü (34) yönetimindeki 02 AE 476 plakalı Ford marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole girdi. Meydana gelen trafik kazasında otomobilde sürücüsü Rıdvan Güllü ile otomobilde bulunan Buket Güllü (31) yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundukları yerinden çıkarıldı. Her iki yaralıya sağlık ekiplerince müdahale edildi. Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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