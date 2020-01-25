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Otomobil şarampole indi: 8 yaralı

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.01.2020 23:38 | Son Güncelleme

Kayseri’de direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil şarampole indi.

Otomobil şarampole indi: 8 yaralı

Kayseri’de direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil şarampole indi. Kazada 8 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Yeşilhisar ilçesine bağlı Erdemli mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 38 J 0587 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole indi. Meydana gelen kazada 6’sı yetişkin, 2’si çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Yetkililer kaza ile ilgili işlem başlatıldığını bildirdi.

Otomobil şarampole indi: 8 yaralı

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