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  4. Otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

Otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 20.01.2020 10:04 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobil şarampole uçtu.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobil şarampole uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Malkara - Şarköy yolu üzeri Aksakal Mahallesi yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden İbrahim Alemdar yönetimindeki 59 RH 167 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu.
Kazada sürücü Alemdar ve araçta yolcu olarak bulunan Nurhan Özseçkin (47) yaralandı. Sürücü ayakta tedavi edilirken, yaralı Özseçkin ise olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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