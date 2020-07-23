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Otomobil şarampole uçtu: 6 yaralı

MALATYA HABERLERİ  | 23.07.2020 15:25 | Son Güncelleme

Malatya’da bir aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşanan trafik kazasında 3’ü çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi yolunda bulunan hemzemin geçide yakın yaşanan kazada C.

Malatya’da bir aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşanan trafik kazasında 3’ü çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi yolunda bulunan hemzemin geçide yakın yaşanan kazada C. G. yönetimindeki 44 DM 372 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak, şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan sürücü ile birlikte 3’ü çocuk toplam 6 kişi yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra 112 ambulansları ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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