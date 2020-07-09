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Otomobil şarampole yuvarlandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 09.07.2020 16:41 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Besni ilçesi Tekağaç köy yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada 1 kişi yaraladı.Kaza, Sofraz Tekağaç köy yolunda meydana geldi.

Adıyaman’ın Besni ilçesi Tekağaç köy yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada 1 kişi yaraladı.
Kaza, Sofraz Tekağaç köy yolunda meydana geldi. Serkan Sarı yönetimindeki 38 ACA 171 plakalı Fiat marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü yaralandı. Kazayı gören İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak otomobilden çıkarttı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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