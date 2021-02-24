“Otomobil savrulunca yanlışlıkla silah ateş aldı” diyen katil zanlısına müebbet hapis cezası

Kayseri-Erciyes yolunda otomobilinin içinde kafasından vurulmuş halde bulunan Sedat Akbalık’ın katil zanlısı İbrahim Özen, çıkarıldığı mahkeme tarafından müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Melikgazi ilçesine bağlı Hisarcık Mahallesi Erciyes yolunda gerçekleşen olayda, yol ortasında duran bir otomobil görenler aracı kontrol etmek istedi. 38 LF 830 plakalı otomobile yaklaşan vatandaşlar, içerisinde başından vurulmuş ve hareketsiz yatan bir şahıs görünce polis ve 112 ekiplerine haber verdi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmalarda, araç içerisinde kafasından vurulmuş halde bulunan kişinin Sedat Akbalık (33) olduğu belirlendi.

Başına isabet eden kurşunla hayatını kaybeden Sedat Akbalık’ın katil zanlısını yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatan ekipler, katil zanlı İbrahim Ören’i yakaladı.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık İbrahim Özen Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi(SEGBİS) ile katılırken, avukatlar ve tanıklar da hazır bulundu.

Olayın yanlışlıkla olduğunu ve nasıl gerçekleştiğini anlamadığını söyleyen tutuklu sanık İbrahim Özen, “Ben kendisini kesinlikle öldürmedim. Kendisine ‘abi’ diyordum. Olayın olduğu gece içelim dedi. Ben de bu gece içmeyeceğim dedim. Birkaç dakika sonra, mermileri getirdi ve aşağı inmemi söyledi. Ben mermileri aldım şarjöre koydum. Bana ‘derdin ne’ dedi. Ben de alkolü aldım ve Hisarcık’a doğru çıktık. Sonra benzin almak için benzinliğe girdik. Marketin orada adamlar vardı bizi takip edeceklerini düşündüm ve eve gitmek istedim. Sonra biz dağdan inerken bir arabanın bizi takip ettiğini düşündüm ve ‘Abi çabuk gidelim evdekileri kontrol edeyim’ dedim. Sonra asfalt yola çıktık. Arabanın tekeri patladı. Biz savrulurken silah da montumla beraber kucağımdaydı. Mermi de namludaydı. Abim direksiyona çarptı ve kucağımdaki silah düşerek patladı. Ben arabadan indim, vurulduğunu bile anlamadım. Arkada beyaz Mercedes marka bir araç vardı. Bunların da beni takip edip öldüreceğini düşündüğüm için, dağlık yerlere koştum. Evlere girdim ve polisi aramalarını söyledim. Olay tamamen yanlışlıkla oldu. Ben nasıl olduğunu anlamadım ve olayı açığa çıkaracağınızı biliyorum ve size güveniyorum. Olay günü gündüz uyuşturucu almıştım ve olay da 10-12 saat sonra gerçekleşti” dedi.

Maktul Sedat Akbalığın eşi G.A ise, “Ben İbrahim’i tanımıyorum. Biz 11 yıldır evliydik. Ben böyle bir arkadaşı olduğunu bilmiyordum. Ben sanığı ilk defa görüyorum. Eşim bana İbrahim Özen’den hiç bahsetmedi ve olay günü eşim evden işe gidiyorum diye çıktı” ifadelerini kullandı

Olay gecesi İbrahim Özen’in kaçarken evine sığınmak istediği tanık O.A. da, “İbrahim bana geldi nefes nefese. Beni eve al dedi. Ben de yabancısın seni neden eve alayım dedim. Bana polisi ara dedi ve ben de aradım. Sonra evin etrafında dolaşırken polis geldi. Polisler evin etrafında İbrahim’i aradılar. Sonra bir el daha ateş sesi geldi” dedi.

Mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılama sonucunda, tutuklu sanık İbrahim Ören’e ‘Kasten adam öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezası verildi.

