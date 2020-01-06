Otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin su kanalına düşmesi sonucunda 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle Bozüyük çevre yolu ilçe girişinde meydana gelen trafik kazasında Ali H. Ö. idaresindeki 34 BK 7025 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak yol kenarındaki su kanalına düştü. Kaza sonucunda otomobilde yolcu olarak bulunan Halil U.Ö.(24) yaralandı. Yaralı yolcu olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

