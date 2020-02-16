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Otomobil sulama kanalına çarptı: 7 yaralı

SAMSUN HABERLERİ  | 16.02.2020 16:12 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde kontrolden çıkan otomobil su kanalına çarptı, kazada 7 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Türbe Mahallesi’nde Engin Can E.’nin kullandığı 34 LG 5523 plakalı otomobil Karayer mevkisinde virajı alamayarak yoldan çıktı.

Otomobil sulama kanalına çarptı: 7 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde kontrolden çıkan otomobil su kanalına çarptı, kazada 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Türbe Mahallesi’nde Engin Can E.’nin kullandığı 34 LG 5523 plakalı otomobil Karayer mevkisinde virajı alamayarak yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil sulama kanalına çarptı. Kazada otomobilde bulunan Karahan Keskin, Banunur Aşçı, Reyhan Karabulut, Kezban Yağız, Zeliha Aşçı, Volkan Kağıt ve Mertcan Erdoğan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil sulama kanalına çarptı: 7 yaralı

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