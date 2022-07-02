Otomobil sürücüsünün karşı şeride geçen tırla çarpışmaktan son anda kurtulması kamerada

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otomobil sürücüsünün son anda yaptığı manevrayla, lastiğinin patlamasının ardından karşı şeride geçen tırla çarpışmaktan kurtulması araç kamerasına yansıdı.
Karşıyaka'dan Bornova yönüne giden demir yüklü tırın İzmir Çevre Yolu Osmangazi Viyadüğü'nde lastiği patladı.
Kontrolden çıkan tır, refüjü aşarak karşı şeride geçti.
Bu sırada bir anda tırla karşı karşıya kalan otomobilin sürücüsü, manevra yaparak çarpışmaktan son anda kurtuldu.
Ölen ya da yaralananın olmadığı kazanın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Tırın dorsesinden yola saçılan demirler, ekipler tarafından toplandı.
Başka bir otomobildeki kamera tarafından kaydedilen görüntülerde sürücünün yaptığı manevrayla, karşı şeride geçen tırla çarpışmaktan son anda kurtulması yer alıyor.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz