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Otomobil sürüye çarptı; 5 koyun telef oldu

ERZİNCAN HABERLERİ  | 13.10.2020 09:12 | Son Güncelleme

Erzincan’da otomobilin yolun karşısına geçen sürüye çarpması sonucu 5 koyun telef olurken araç sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.Edinilen bilgiye göre, kaza Erzincan Kemah karayolu Beşsaray köyü içerisinde meydana geldi.

Otomobil sürüye çarptı; 5 koyun telef oldu

Erzincan’da otomobilin yolun karşısına geçen sürüye çarpması sonucu 5 koyun telef olurken araç sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, kaza Erzincan Kemah karayolu Beşsaray köyü içerisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, S.A., idaresindeki 24 AH 638 plakalı Tofaş marka otomobil gecenin karanlığında yolun karşısına geçen koyun sürüsünün arasına daldı. Kazada otomobilin çarptığı 5 koyun telef oldu. Kazada otomobilde maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede küçükbaş hayvanlardan 5’inin telef olduğu belirlendi. Telef olan hayvanlar yoldan kaldırıldı. Otomobil ise çekici yardımıyla götürüldü. Yaşanan kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.
Araç sürücü S.A., sürü sahibinin ışık tutmadığını iddia ederek “Karanlıktı birden sürünün içine daldım” dedi.

Otomobil sürüye çarptı; 5 koyun telef oldu

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