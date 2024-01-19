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Otomobil takla atarak durabildi; 1 yaralı

İHA İHA
19.01.2024 15:23 | Son Güncelleme:
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Zonguldak-Ereğli yolunda meydana gelen kazada otomobil taklalar atarak durabildi.

Otomobil takla atarak durabildi; 1 yaralı

Kaza, öğlen saatlerinde Zonguldak-Ereğli yolu Ilıksu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; 78 AK 078 plakalı otomobil seyir halinde ilerlediği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atmaya başladı. Metrelerce sürüklenen otomobil yol kenarındaki su kanalına düşerek durabildi. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahelenin ardından yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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