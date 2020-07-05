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Otomobil takla attı: 1 yaralı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 05.07.2020 14:12 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Mehmet Yegin idaresindeki 34 GY 2538 plakalı Ford marka otomobil, sürücüsünün Karaburun köyü çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Mehmet Yegin idaresindeki 34 GY 2538 plakalı Ford marka otomobil, sürücüsünün Karaburun köyü çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü Mehmet Yegin yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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