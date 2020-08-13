YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Otomobil takla attı: 1 yaralı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 13.08.2020 13:15 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada sürücü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Yakup T. idaresindeki 44 PC 863 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Eğriçayı Köprüsü yakınlarında takla atarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Yakup T. yaralandı. Kaza sonrası olay yerine itfaiye ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edilirken itfaiye ekipleri ise kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Ambulansta tedavisi yapılan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü hastaneye gitmeyi istemedi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobil takla attı: 1 yaralı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı? Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya’da eyleme sahne olan kavşakta inceleme

Konya’da eyleme sahne olan kavşakta inceleme

AK Partili kadınlardan Dilipak hakkında suç duyurusu

AK Partili kadınlardan Dilipak hakkında suç duyurusu

Büyükşehir’den üç ihale birden

Büyükşehir’den üç ihale birden

Sanat için dev iş birliği

Sanat için dev iş birliği

Zonguldak Valisi Tutulmaz'ın babasının cenazesi Antalya'da toprağa verildi

Zonguldak Valisi Tutulmaz'ın babasının cenazesi Antalya'da toprağa verildi

Eskişehir’de yeni okulların yapımı için iş birliği protokolü imzalandı

Eskişehir’de yeni okulların yapımı için iş birliği protokolü imzalandı

Adıyaman Namaz Vakitleri 13 Ağustos Perşembe

İmsak
04:03
Sabah
05:34
Öğle
12:37
İkindi
16:23
Akşam
19:30
Yatsı
20:55

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler13 Ağustos Perşembe

Dilek Eczanesi
Merkez
Pektaş Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Besni
Nehir Eczanesi
Golbasi
Yıldırım Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Muhtarlarla tütün toplantısı yapıldı

Muhtarlarla tütün toplantısı yapıldı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Adıyaman’da kurbanlık satışları başladı

Adıyaman’da kurbanlık satışları başladı

Tabelalar Yenileniyor

Tabelalar Yenileniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.