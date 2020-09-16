Otomobil takla attı: 1 yaralı

Sivas’ın Gürün ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza ilçe girişinde meydana geldi. Kayseri istikametinden Malatya istikametine giden C.B. idaresinde ki 34 GMY 44 plakalı otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Takla atan otomobil yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Sürücü araç içinde sıkıştı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü Gürün itfaiyesi ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı olan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gürün İlçe Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

