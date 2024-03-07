Otomobil takla attı: 1 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Rüstempaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.G. idaresindeki 01 DUR 89 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik tabelasına çarptıktan sonra takla attı. Kazada, sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün 2.85 promil alkollü olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.



