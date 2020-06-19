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Otomobil takla attı: 3 yaralı

KARABÜK HABERLERİ  | 19.06.2020 21:00 | Son Güncelleme

Karabük’te takla atarak karşı şeride geçen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Safranbolu’dan Karabük istikametine giden Yasin Çelik (28) yönetimindeki 78 AH 643 plakalı otomobil, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarptı.

Karabük’te takla atarak karşı şeride geçen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Safranbolu’dan Karabük istikametine giden Yasin Çelik (28) yönetimindeki 78 AH 643 plakalı otomobil, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil karşı şeride geçti. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Vatandaşlar otomobilde bulunanları çıkarırken, kazada sürücü ile birlikte Sezgin Karaman (38) ile Durmuş Yılmaz (39) yaralandı. Yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafik tek şeritten sağlanırken, otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.

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Besbinevler
Özkan Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
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