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Otomobil takla attı: 3 yaralı

KONYA HABERLERİ  | 03.08.2020 16:30 | Son Güncelleme

Konya’nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı.Kaza, Karapınar ilçesi Akören mevkisinde meydana geldi.

Otomobil takla attı: 3 yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Kaza, Karapınar ilçesi Akören mevkisinde meydana geldi. Serhat D. idaresindeki 03 FN 183 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Takla atıp ters dönen otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte eşi Meral D. ve kızı Nehir D. yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Otomobil takla attı: 3 yaralı

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