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Otomobil takla attı, ağlayan genci babası sakinleştirdi

04.10.2023 14:30 | Son Güncelleme:
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Antalya’da üniversite öğrencisinin kullandığı otomobil takla attı.

Kazayı yara almadan atlatan ve kazanın şokuyla ağlayan genci ise babası sakinleştirdi.

Kaza, saat 12.30 sırasında Antalya Bulvarı’nda hayvanat bahçesi yakınlarında meydana geldi. Döşemealtı ilçesindeki özel bir üniversiteden 07 APY 096 plakalı otomobiliyle kent merkezine doğru yola çıkan Emin Karakuş, Kepez Varyant’tan inişe geçtiği esnada iddiaya göre bir kamyonetin çarpması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak sürüklendi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ters dönen otomobil içinden Emin Karakuş’u vatandaşlar çıkardı. Kazayı yara almadan atlatan gencin sağlık ekiplerince kontrolü yapıldı. Kazanın şokunda olan ve gözyaşlarını tutamayan genci babası sarılarak sakinleştirdi. Trafik ekipleri herhangi bir başka kaza yaşanmaması için önlem aldı. Otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından kapanan şerit trafiğe yeniden açıldı.

Ağlayan oğlunu teselli eden baba Ümit Karakuş, “Hızlı gelen ve virajı alamayan kamyonetin birisi oğlumun kullandığı otomobile çarpmış kaçmış. Oğlum üniversiteden geliyor. Korkmuş ve heyecanlanmış” dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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