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Otomobil tıra arkadan çarptı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 27.01.2020 14:49 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nde bir otomobil, önünde seyir halinde olan tıra arkadan çarptı.

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nde bir otomobil, önünde seyir halinde olan tıra arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken yolun bir bölümü trafiğe kapandı.
Kaza Kavaklık Mahallesi Devrek yol ayrımı mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bedir E. (69) idaresinde ki 67 TL 779 plakalı otomobil kavşaktan dönüş yaptığı sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyir halinde olan 34 AN 4774 plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza da herhangi bir yaralanma olmazken otomobilde hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle bir bölümü trafiğe kapanan yol, kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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