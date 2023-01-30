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Otomobil, tırın lastiğine çarpıp takla attı: 4 yaralı

30.01.2023 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de tırın lastiğine çarpan otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Ters vaziyette durabilen otomobilde bulunan 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Otomobil, tırın lastiğine çarpıp takla attı: 4 yaralı

Kaza, D-100 Ankara istikameti, Başiskele ilçesi, Ovacık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. idaresindeki 35 ACR 455 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından önce 71 EP 310 plakalı Man marka tırın lastiğine çarptı, çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil daha sonra takla atarak ters durabildi.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin içerisindeki sürücü E.Y. ve yolcu olarak bulunan B.B. ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi daha yaralandı. Yaralılar ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Kazadan dolayı D-100 Ankara istikametinde trafik yavaşladı. Polisler, güvenli geçişleri sağlamak adına yolun tek şeridini trafiğe açtı. Bölgeye gelen ahtapot çekici yardımıyla ters duran otomobil kaldırıldı. Ardından yol tekrar normal seyrine döndü.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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