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Otomobil traktör römorkuna çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

DENİZLİ HABERLERİ  | 02.11.2020 00:23 | Son Güncelleme

Denizli’de seyir halindeki otomobil traktöre çarpması neticesinde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Kaza, Kale ilçesi Ortatepe Mahallesinde meydana geldi.

Denizli’de seyir halindeki otomobil traktöre çarpması neticesinde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kale ilçesi Ortatepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kızılcapınar mevkisinde seyir halinde olan (87) Tahsin Damgacı idaresindeki 20 K 0770 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Niyazi Mustak yönetimindeki 19 HE 401 plakalı traktöre bağlı römorka arkadan çarptı. Çarpışma neticesinde traktör yan yatarak devrildi. Olayı gören diğer sürücüler jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye gelen polis ve jandarma ekipleri bölgede trafik güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücü Damgacı’yı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. (87) Damgacı’nın eşi (84) Meliha Damgacı ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı olarak kurtarılan sürücü Damgacı ve traktör sürücüsü Mustak Kale Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ve polis ekipleri kaza ile ilgili incelemesinin ardından, araçlar yolda kaldırıldıktan sonra yol tekrardan trafiğe açıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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