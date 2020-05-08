YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Otomobil yan yattı, sürücü yara almadan kurtuldu

Otomobil yan yattı, sürücü yara almadan kurtuldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.05.2020 10:35 | Son Güncelleme

Kayseri’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yara almadan kurtuldu.Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi Çamyurdu caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 38 NS 314 plakalı otomobil, kaygan zemininde etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak yan yattı.

Otomobil yan yattı, sürücü yara almadan kurtuldu

Kayseri’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yara almadan kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi Çamyurdu caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 38 NS 314 plakalı otomobil, kaygan zemininde etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak yan yattı. Kazada, otomobil sürücüsü kendi imkanlarıyla yara almadan otomobil çıkarken, maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine sevk edilen polis ekipleri de, kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Kazaya karışan otomobil de çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç olay! Annesi sinir krizi geçirdi Korkunç olay! Annesi sinir krizi geçirdi
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kuşadası’nda 3 ayrı hırsızlık olayının zanlısı yakalandı

Kuşadası’nda 3 ayrı hırsızlık olayının zanlısı yakalandı

Sakarya’da fideye talep arttı

Sakarya’da fideye talep arttı

Boğazına salatalık kaçan 8 aylık bebek öldü

Boğazına salatalık kaçan 8 aylık bebek öldü

Selendi’nin tek nalbant ustası mesleğini seyyar olarak yapıyor

Selendi’nin tek nalbant ustası mesleğini seyyar olarak yapıyor

İnegöl’de hedef 1 milyon maske

İnegöl’de hedef 1 milyon maske

Adana'da helikopter destekli narkotik uygulaması

Adana'da helikopter destekli narkotik uygulaması

Kayseri Namaz Vakitleri 8 Mayıs Cuma

İmsak
03:49
Sabah
05:26
Öğle
12:40
İkindi
16:30
Akşam
19:44
Yatsı
21:14

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 8 Mayıs Cuma

Esen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
İrfan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Marmara Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Erdinç Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Merhem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ege Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Altınoluk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Yaşlı çifti karbonmonoksit gazı ayırdı

Yaşlı çifti karbonmonoksit gazı ayırdı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan kişiler kovalamaca sonucu yakalandı

Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan kişiler kovalamaca sonucu yakalandı

Merkeze Atanan Emniyet Müdürü Cumaali Aydın:

Merkeze Atanan Emniyet Müdürü Cumaali Aydın:

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.