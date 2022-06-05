Otomobil yarışçıları Kartepe'ye tırmandı

KOCAELİ (AA) - AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 2. Ayağı Kartepe Tırmanma Yarışı sona erdi.

Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından düzenlenen yarışmada, 4 kategoride 25 sporcu mücadele etti.

ICRYPEX, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesinin desteklediği organizasyon, Derbent Beldesi ve Kartepe arasındaki 6 kilometrelik parkurda 3 çıkış üzerinden koşuldu.

Kategori 1'de İlker Aktaş, Kategori 2'de Cem Yudulmaz, Kategori 3'te Ahmet Keskin, Kategori 4'te Emin Cem Yalın birinci oldu.

Organizasyon ödül töreninin ardından sona erdi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz