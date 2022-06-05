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Otomobil yarışçıları Kartepe'ye tırmandı

05.06.2022 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobil yarışçıları Kartepe'ye tırmandı

KOCAELİ (AA) - AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 2. Ayağı Kartepe Tırmanma Yarışı sona erdi.

Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından düzenlenen yarışmada, 4 kategoride 25 sporcu mücadele etti.

ICRYPEX, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesinin desteklediği organizasyon, Derbent Beldesi ve Kartepe arasındaki 6 kilometrelik parkurda 3 çıkış üzerinden koşuldu.

Kategori 1'de İlker Aktaş, Kategori 2'de Cem Yudulmaz, Kategori 3'te Ahmet Keskin, Kategori 4'te Emin Cem Yalın birinci oldu.

Organizasyon ödül töreninin ardından sona erdi.

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