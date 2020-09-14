Otomobil yayaya çarpıp kaçtı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yayaya çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza, Müftü Mahallesi Devrim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakası ve sürücü tespit edilemeyen otomobil Kurtuluş Ataman’a(50) çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Kazada yaralanan Ataman için çevredeki vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırdı. Polis kazaya karışan otomobil ve sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Savcılığın kazaya ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.



