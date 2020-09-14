YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Otomobil yayaya çarpıp kaçtı

Otomobil yayaya çarpıp kaçtı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 14.09.2020 18:43 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yayaya çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.Kaza, Müftü Mahallesi Devrim Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Otomobil yayaya çarpıp kaçtı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yayaya çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.
Kaza, Müftü Mahallesi Devrim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakası ve sürücü tespit edilemeyen otomobil Kurtuluş Ataman’a(50) çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Kazada yaralanan Ataman için çevredeki vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırdı. Polis kazaya karışan otomobil ve sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
Savcılığın kazaya ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

Otomobil yayaya çarpıp kaçtı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok az kişi biliyor! Mucizevi etkisi inanılmaz Çok az kişi biliyor! Mucizevi etkisi inanılmaz
Zonguldak'ta maden ocağında göçükZonguldak'ta maden ocağında göçük
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydın’da 4 avcıya 20 bin TL ceza
Aydın’da 4 avcıya 20 bin TL ceza
Adıyaman’da, 38 adres karantina altına alındı
Adıyaman’da, 38 adres karantina altına alındı
Yeni Malatyaspor kötü bitirdi, kötü başladı
Yeni Malatyaspor kötü bitirdi, kötü başladı
Domuzlar Marmaris’i mesken tuttu
Domuzlar Marmaris’i mesken tuttu
Başkan Ayhan: “Sinop’un somon ile anılmasını isteyenler Sinop’un tarihini bilmeyenlerdir”
Başkan Ayhan: “Sinop’un somon ile anılmasını isteyenler Sinop’un tarihini bilmeyenlerdir”
Hasan Şimşek, bu dönem en güvenli yatırım gayrimenkul ve toprak oldu
Hasan Şimşek, bu dönem en güvenli yatırım gayrimenkul ve toprak oldu

Zonguldak Namaz Vakitleri 14 Eylül Pazartesi

İmsak
04:58
Sabah
06:25
Öğle
12:53
İkindi
16:24
Akşam
19:12
Yatsı
20:33

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler14 Eylül Pazartesi

Derman Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Çavuşoğlu Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
İŞKUR tarafından okullara 734 personel alınacak
İŞKUR tarafından okullara 734 personel alınacak
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Kafasından vurulmuş halde yanında silahla ölü bulundu
Kafasından vurulmuş halde yanında silahla ölü bulundu
Yengeye cinsel ilişki teklifi kayıtta!
Yengeye cinsel ilişki teklifi kayıtta!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.