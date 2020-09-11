Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir otomobil, iddiaya göre bir anda önüne çıkan yayaya çarptı. Kazada Yağmur Y. (12) yaralandı.

Kaza, Orhanlar Mahallesi Dikili Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; Orhanlar Mahallesi Dikili Caddesi yokuşundan Orhangazi Caddesi’ne ilerlemekte olan 20 yaşındaki Mertcan S.’nin kullandığı 67 ABD 510 plakalı otomobil, sürücünün iddiasına göre aniden önüne çıkan 12 yaşındaki Yağmur Y.’a çarptı. Çarpmanın ardından Yağmur Y. acılar içinde yerde kalırken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi; yaralı Yağmur Y.’ı, ilk müdahalesini yaptıktan sonra ilçedeki özel hastaneye kaldırdı. Yağmur Y.’ın ayağında kırık olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

