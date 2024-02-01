YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Otomobil yol kenarındaki polis oto maketine çarptı: 2 yaralı

Otomobil yol kenarındaki polis oto maketine çarptı: 2 yaralı

İHA İHA
01.02.2024 08:54 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan polis otosu maketine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobil yol kenarındaki polis oto maketine çarptı: 2 yaralı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Orhangazi’de Bursa-Yalova karayolu, Orhangazi girişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Umutcan C. (25) idaresindeki 58 EL 571 plakalı otomobil, Orhangazi girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Yolda savrulan otomobil yol kenarında yer alan polis otosu maketine çarptı. Çarpmanın şiddeti ile otomobil hurdaya döndü.

Kazada sürücü Umutcan K. (26) ve Can M. (29) hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı iki genç ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erciş’te kar yığınları kamyonlarla taşınıyorErciş’te kar yığınları kamyonlarla taşınıyor
6 katlı binanın yerle bir olduğu anlar kamerada6 katlı binanın yerle bir olduğu anlar kamerada
Şanlıurfa’da 2 katlı ev çöktü: 2 ölü, 8 yaralıŞanlıurfa’da 2 katlı ev çöktü: 2 ölü, 8 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 1 Şubat Perşembe

İmsak
06:40
Sabah
08:06
Öğle
13:22
İkindi
16:03
Akşam
18:28
Yatsı
19:49

Bursa Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Perşembe

Lavanta eczanesi
Inegol
Umurbey eczanesi
Yildirim
Seda eczanesi
Gemlik
Uysal eczanesi
Iznik
Çinar eczanesi
Keles
Halitpaşa eczanesi
Mudanya
Derman inegöl eczanesi
Inegol
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Çok satanlarda birinci sırada! Kışın favori montunuz olacak

Çok satanlarda birinci sırada! Kışın favori montunuz olacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.