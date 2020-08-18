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Otomobil yoldan çıktı: 4 yaralı

SİVAS HABERLERİ  | 18.08.2020 18:38 | Son Güncelleme

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandıEdinilen bilgilere göre kaza Sivas-Kayseri karayolu İhsanlı köyü yakınlarında meydana geldi.

Otomobil yoldan çıktı: 4 yaralı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Kayseri karayolu İhsanlı köyü yakınlarında meydana geldi. M.A idaresindeki 58 TT 793 plakalı otomobil, İhsanlı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile G.A., G.A., ve M.E.A. yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlatırken Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.E.A., Sivas’a sevk edildi.

Otomobil yoldan çıktı: 4 yaralı

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Ceren Eczanesi
Merkez
Esra Kaya Eczanesi
Merkez
Örnekol Eczanesi
Merkez
Adil Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Emre Eczanesi
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