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Otomobil zeytin bahçesine uçtu

BALIKESİR HABERLERİ  | 01.05.2020 12:01 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Erdek ilçesi, Ocaklar yolunda seyir halindeki bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda zeytin bahçesine uçtu.

Balıkesir’in Erdek ilçesi, Ocaklar yolunda seyir halindeki bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda zeytin bahçesine uçtu. Otomobil sürücüsü kazayı şans eseri yara almadan atlattı.
Edinilen bilgiye göre; 10 TS 681 plakalı otomobil sürücüsü Ocaklar Mahallesinden Erdek’e seyir halinde iken, karayolu güzergahında bulunan Zeytinyağı Fabrikası önüne geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil yol kenarındaki zeytin bahçesine uçtu. Otomobil bahçede bulunan havuz kenarında asılı kaldı. Sürücü şans eseri kazada yara almadan kurtuldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen Erdek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri araçta oluşabilecek yangın ihtimaline karşı akünün kutup başlarını söktü. Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipler kazayla ilgili araç sürücüsünün ifadesine başvurdu.

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