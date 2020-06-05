Otomobilde esrar ele geçirildi

Malatya’da jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramalarda 730 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında, Battalgazi ilçesi Hatunsuyu Mahallesinde içerisinde 4 şahsın bulunduğu bir otomobil durduruldu.

Araçta dedaktör köpeği ’Kitap’ın tepki vermesi ile yapılan aramada saklanan esrar ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınırken, verdikleri ifadeler doğrultusunda bir arazide de yapılan aramalarda uyuşturucunun geri kalanı ele geçirildi.

Toplam 730 gram toz esrar maddesinin ele geçirildiği operasyonda 4 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

