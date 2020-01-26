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Otomobilde tartıştığı arkadaşını öldüren kişi intihar etti

İSTANBUL HABERLERİ  | 26.01.2020 10:59 | Son Güncelleme

Otomobilde tartıştığı arkadaşını öldüren kişi intihar etti

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da araç içerisinde arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Mehmet K. isimli şüpheli, araç içerisinde tartıştığı kız arkadaşı Ece A'yı bıçakladı.

Aracını 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde durduran şüpheli, korkulukları geçerek intihar etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Ece A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli Mehmet K'nin cesedi de Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Üsküdar açıklarında çıkarıldı.

Öte yandan köprü üzerinde seyir halindeki bir motosikletli de Mehmet K.'nın köprüde bıraktığı araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Şehitler Köprüsü İstanbul Üsküdar

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