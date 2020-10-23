YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Otomobilden çıkan dumanlar yerini alevlere teslim etti

Otomobilden çıkan dumanlar yerini alevlere teslim etti

DENİZLİ HABERLERİ  | 23.10.2020 13:38 | Son Güncelleme

Denizli’de otomobiliyle seyir halinde olan sürücü, aracından çıkan dumanları fark edince kendini dışarı attı.

Denizli’de otomobiliyle seyir halinde olan sürücü, aracından çıkan dumanları fark edince kendini dışarı attı. Otomobil alevlere teslim olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Olay, Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eve gitmek üzere yola çıkan sürücü 20 GB 051 plakalı Nissan marka otomobiliyle seyir halindeyken dumanlar çıktığını fark etti. Otomobili yol kenarına çeken sürücü bir anda alevlerin yükselmesi ile birlikte itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmesinin ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri gerekli incelemelerde bulundu. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, yangının ise elektrik aksamından çıktığı belirtildi.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Yardımına itfaiye koştuYardımına itfaiye koştu
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Edirne'de testi pozitif çıkan muhtarın köyünde bazı alanlar 14 gün süreyle kapatıldı
Edirne'de testi pozitif çıkan muhtarın köyünde bazı alanlar 14 gün süreyle kapatıldı
Mersin'de 283 litre sahte içki ele geçirildi
Mersin'de 283 litre sahte içki ele geçirildi
Azerin ve Kıraç Gölbaşı’nda 29 Ekim coşkusu yaşatacak
Azerin ve Kıraç Gölbaşı’nda 29 Ekim coşkusu yaşatacak
Kapalı Spor Salonu devredildi
Kapalı Spor Salonu devredildi
Başkan Akgün, uçağın düştüğü alanda incelemelerde bulundu
Başkan Akgün, uçağın düştüğü alanda incelemelerde bulundu
İmperial Hastanesi’nden anlamlı sponsorluk
İmperial Hastanesi’nden anlamlı sponsorluk

Denizli Namaz Vakitleri 23 Ekim Cuma

İmsak
05:52
Sabah
07:13
Öğle
12:53
İkindi
15:54
Akşam
18:23
Yatsı
19:39

Denizli Nöbetçi Eczaneler23 Ekim Cuma

Bayraktar Eczanesi
Merkezefendi
Erdem Eczanesi
Merkezefendi
Melek Eczanesi
Merkezefendi
Uğur Eczanesi
Merkezefendi
Aydın Eczanesi
Pamukkale
Dilek Eczanesi
Pamukkale
Saraçoğlu Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Denizlispor, altyapıdan 2 oyuncuyla daha profesyonel sözleşme imzaladı
Denizlispor, altyapıdan 2 oyuncuyla daha profesyonel sözleşme imzaladı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Denizlispor, molasız Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Denizlispor, molasız Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Ceviz toplarken elektrik akımına kapılan imam hayatını kaybetti
Ceviz toplarken elektrik akımına kapılan imam hayatını kaybetti
YÖK, Prof. Dr. Hüseyin Bağ’ın görevine son verdi
YÖK, Prof. Dr. Hüseyin Bağ’ın görevine son verdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.