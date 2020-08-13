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Otomobilden uyuşturucu ve tabanca çıktı: 2 gözaltı

HATAY HABERLERİ  | 13.08.2020 13:10 | Son Güncelleme

Hatay’da, narkotik ekiplerinin durdurduğu bir otomobilden uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirildi.

Otomobilden uyuşturucu ve tabanca çıktı: 2 gözaltı

Hatay’da, narkotik ekiplerinin durdurduğu bir otomobilden uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ile mücadele kapsamında durdukları bir otomobilde detaylı arama yaptı. Araçta yapılan aramada 470 gram kubar esrar, 1 adet 6.35 mm çapında Lock 26 Austuria marka tabanca ve tabancaya ait şarjör ve 3 adet dolu fişek ele geçirildi.
Olay sonrası gözaltına alınan Ş.Ö. ve M.Ö. isimli şahıslara uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

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