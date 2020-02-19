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Otomobili sollarken eve daldı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 19.02.2020 09:25 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir aracı sollayan otomobil, kontrolden çıkarak evin duvarına çarptı.Kaza, Şehit Selim Vural Caddesi ile çevre yolunun birleştiği dörtyol ayrımında meydana geldi.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir aracı sollayan otomobil, kontrolden çıkarak evin duvarına çarptı.
Kaza, Şehit Selim Vural Caddesi ile çevre yolunun birleştiği dörtyol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi istikametine seyreden Eyüp İ. yönetimindeki 35 HE 2278 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Faruk Ö. idaresindeki 59 LP 453 plakalı otomobili solladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir evin duvarına çarptı.
Evin duvarı yıkılırken, büyük hasar gören otomobilin sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Olay yerinde konuşan vatandaşlar, kazanın okul çıkış saatlerinde meydana gelmeyişinin sevindirici olduğunu belirtti.

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Büyük Eczanesi
Cerkezkoy
Yeni Sağlık Eczanesi
Corlu
Akay Eczanesi
Corlu
Fatih Eczanesi
Hayrabolu
Yıldız Eczanesi
Kapakli
Taşkın Eczanesi
Malkara
Gülçiftçi Eczanesi
Suleymanpasa
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