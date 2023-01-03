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Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

03.01.2023 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın’da buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin direğe çarptığı anlar araç içerisindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Görüntülerde ayrıca bir vatandaşın otomobilin altında kalmaktan son anda kaçarak kurtulduğu yer alıyor.

Bartın-Karabük karayolu Kirazlıkköprü mevkiinde dün meydana gelen kazada Gökhan G. yönetimindeki 74 AAV 863 plakalı otomobil buzlanan yolda kontrolden çıkıp direğe çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis otosuna da arkadan gelen Besim C. idaresindeki 74 BC 066 plakalı otomobil arkadan çarpmış kazada polis otosunda bulunan S.Ç. ve K.K. isimli polis memurları yaralanmıştı.

‘SON ANDA KAÇARAK KURTULDU’

Yaralı polisler olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılırken otomobillerden birinin kontrolden çıktığı kaza anı araç içerisindeki kameraya yansıdı.

Görüntülerde tünel çıkışında otomobilin buzlu yolda kontrolden çıkarak direğe çarptığı yer alırken, bir vatandaşın da üzerine gelen otomobilden son anda kaçarak kurtulduğu görüldü.

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