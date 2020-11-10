YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Otomobilin arkadan çarptığı traktör devrildi: 2 yaralı

Otomobilin arkadan çarptığı traktör devrildi: 2 yaralı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 10.11.2020 15:51 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, otomobilin arkadan çarptığı traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan Şevket Yıldırım idaresindeki 71 AF 412 plakalı traktöre, aynı istikamete gitmekte olan Hüseyin B., idaresindeki 02 FC 233 plakalı Renault marka otomobil Altınşehir Mahallesi Üniversite Kavşağı yakınlarında arkadan çarptı.Otomobilin arkadan çarptığı traktör yol ortasına devrildi.

Adıyaman’da, otomobilin arkadan çarptığı traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan Şevket Yıldırım idaresindeki 71 AF 412 plakalı traktöre, aynı istikamete gitmekte olan Hüseyin B., idaresindeki 02 FC 233 plakalı Renault marka otomobil Altınşehir Mahallesi Üniversite Kavşağı yakınlarında arkadan çarptı.
Otomobilin arkadan çarptığı traktör yol ortasına devrildi. Meydana gelen kazada traktör sürücüsü Şevket Yıldırım ile otomobil sürücüsü Hüseyin B., yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan traktör sürücüsü Şevket Yıldırım’ın hayati tehlikesinin bulunduğu yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncuyu bu paylaşım ele verdi! Ünlü oyuncuyu bu paylaşım ele verdi!
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı
1/

Adıyaman Namaz Vakitleri 10 Kasım Salı

İmsak
05:32
Sabah
06:55
Öğle
12:16
İkindi
15:02
Akşam
17:27
Yatsı
18:45

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler10 Kasım Salı

Dilek Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Merkez
Varan Eczanesi
Merkez
Besni Eczanesi
Besni
Özdemir Eczanesi
Golbasi
Selçuk Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.