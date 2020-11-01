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Otomobilin bagajında 2 gencin tehlikeli yolculuğu

AKSARAY HABERLERİ  | 01.11.2020 21:26 | Son Güncelleme

Aksaray’da seyir halindeki otomobilin bagajında giden düğün kameramanı 2 genç görenleri hayrete düşürdü.

Aksaray’da seyir halindeki otomobilin bagajında giden düğün kameramanı 2 genç görenleri hayrete düşürdü. “Yok artık” dedirten olayda otomobilin sürücüsü arkadaki gençleri düşünmeden kilometrelerce yol katetti.
Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir otomobilin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler görenleri hayrete düşürdü. Düğün konvoyuna ait olduğu düşünülen ve kısmen süslenmiş otomobilin sürücüsü düğün konvoyunu görüntülemesi için 2 genç kameramanı bagaj kısmına oturttu. Ardından tehlikeye aldırış etmeden seyir haline geçen sürücü, bagajda oturan 2 genci de yok sayarak trafikte hızla ilerledi. Görenlerin şaşkınlıkla izlediği olayda otomobil sürücüsü kilometrelerce yol kat ederken, Atatürk Bulvarını takiben Ekecik Bulvarı ve ardından TOKİ istikametine devam etti. Tehlikeden habersiz kameramanlar hızla seyreden otomobilin bagajında kimi zaman virajlarda yan yatarak güçlükle durabildi. Tüm bu yaşananlar bir otomobilin güvenlik kamerası tarafından kilometrelerce kaydedildi.

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