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Otomobilin bisikletliye çarpma anı güvenlik kamerasında

SAKARYA HABERLERİ  | 06.02.2020 12:53 | Son Güncelleme

Otomobilin bisikletliye çarpma anı güvenlik kamerasında

Sakarya'da otomobilin bisikletliye çarpma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Akyazı ilçesi Şehit Furkan Çelik Caddesi'nde Barış K. idaresindeki 54 HY 158 plakalı otomobil, bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan Ceylin Azizoğlu'na çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Azizoğlu, sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Azizoğlu'na çarpan otomobilin durması, araçtakilerin inerek yaralıya bir süre bakmalarının ardından olay yerinden uzaklaşmaları yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Akyazı Güvenlik Kamerası Sakarya

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