Otomobilin börekçiye daldığı kazada faciadan dönüldü

Kaza, Sandıklı ilçe merkezi Konak Caddesi üzerinde gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.K. yönetimindeki 34 YOB 95 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kontrolden çıktı. Araç yol kenarındaki kaldırama çıkıp ardından börekçi dükkanına daldı. Kaza sonrası otomobil ve iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken iş yeri adeta savaş alanına döndü. Kaza sonrası büyük panik yaşanırken dükkanın boş olması yaşanabilecek bir facianın önüne geçti.

Kazanın ardından sürücü S.K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

