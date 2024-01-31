YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Otomobilin börekçiye daldığı kazada faciadan dönüldü

Otomobilin börekçiye daldığı kazada faciadan dönüldü

İHA İHA
31.01.2024 10:24 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan lüks otomobil börekçi dükkanına daldı. Kaza esnasında dükkanın boş olması, yaşanabilecek bir facianın önüne geçti.

Kaza, Sandıklı ilçe merkezi Konak Caddesi üzerinde gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.K. yönetimindeki 34 YOB 95 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kontrolden çıktı. Araç yol kenarındaki kaldırama çıkıp ardından börekçi dükkanına daldı. Kaza sonrası otomobil ve iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken iş yeri adeta savaş alanına döndü. Kaza sonrası büyük panik yaşanırken dükkanın boş olması yaşanabilecek bir facianın önüne geçti.
Kazanın ardından sürücü S.K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin Büyükşehir ekiplerinin kar nöbeti sürüyorMersin Büyükşehir ekiplerinin kar nöbeti sürüyor
Yakın arkadaşları tarafından öldürülmüştü, acılı baba: "Oğlumu hastaneye yetiştiremedim, kollarımda öldü"Yakın arkadaşları tarafından öldürülmüştü, acılı baba: "Oğlumu hastaneye yetiştiremedim, kollarımda öldü"
Tefecilik yapan suç örgütünün 365 milyon TL değerindeki nakit ve taşınmazına el konulduTefecilik yapan suç örgütünün 365 milyon TL değerindeki nakit ve taşınmazına el konuldu
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 31 Ocak Çarşamba

İmsak
06:34
Sabah
07:58
Öğle
13:16
İkindi
16:00
Akşam
18:24
Yatsı
19:43
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.