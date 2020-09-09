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Otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı

SAMSUN HABERLERİ  | 09.09.2020 16:14 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı.Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi.

Samsun’un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı.
Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Hakan A’nın kullandığı 55 NB 611 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan bisiklet sürücüsü Dursun Hasan Başer’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü refüje savrulurken, bisiklet ise bariyerlerin üstünden karşı şeride uçtu. Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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