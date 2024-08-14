Otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

İlçede bulunan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Çay Bağları girişinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada; yolun karşısına geçtiği öğrenilen A.S.L.’ye (13) otomobil çarptı. Kazada talihsiz çocuk ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, A.S.L. de ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın olduğu yerde inceleme yaptı. Geniş çapta maddi hasarın oluştuğu araçta çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.