YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 19.08.2020 13:44 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, bisiklet kullanan 12 yaşlarındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Rabia Ü.

Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Adıyaman’da, bisiklet kullanan 12 yaşlarındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Rabia Ü. (12), idaresindeki bisiklete, Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü yakınlarında plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir otomobil çarptı. Otomobilin çarpması sonucu yaralanan Rabia Ü., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Rabia Ü’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza yerine gelen trafik polis ekipleri incelemelerde bulundu. Öte yandan Rabia Ü’ye çarpıp kaçtığı iddia edilen otomobil ile sürücünün bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Pes' dedirten görüntüler! Canlarını hiçe saydılar 'Pes' dedirten görüntüler! Canlarını hiçe saydılar
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adıyaman Namaz Vakitleri 19 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:10
Sabah
05:39
Öğle
12:36
İkindi
16:20
Akşam
19:22
Yatsı
20:45

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler19 Ağustos Çarşamba

Dolaş Eczanesi
Merkez
Hacettepe Eczanesi
Merkez
Ketencioğlu Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Besni
Şifam Eczanesi
Golbasi
Kahta Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Milletvekili Aydın, köprülü kavşakta incelemelerde bulundu

Milletvekili Aydın, köprülü kavşakta incelemelerde bulundu

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Bayram öncesi 70 bin adet poşet dağıtıldı

Bayram öncesi 70 bin adet poşet dağıtıldı

İkamet hırsızı tutuklandı

İkamet hırsızı tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.