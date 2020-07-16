YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Otomobilin çarptığı engelli yaralandı

Otomobilin çarptığı engelli yaralandı

SAMSUN HABERLERİ  | 16.07.2020 18:49 | Son Güncelleme

Samsun’un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı engelli vatandaş yaralandı.Kaza, Çarşamba ilçesinde Kirazlık Çay Mahallesi Limon Sokak’ta meydana geldi.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı engelli vatandaş yaralandı.
Kaza, Çarşamba ilçesinde Kirazlık Çay Mahallesi Limon Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 BR 703 plakalı otomobille seyir halinde olan H.D. (52), arkasından gelen motosiklete yol vermek amacıyla diğer şeride geçince engelli Cemil K.’ya (54) çarptı. Çarpmanın etkisiyle kafasından darbe alan Cemil K. yaralandı. Yaralı, çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”

Lastiği patlayan bayan tatilcinin yardımına zabıta ekipleri koştu

Lastiği patlayan bayan tatilcinin yardımına zabıta ekipleri koştu

BUÜ’lü akademisyenler yeni bir bakteri türü keşfetti

BUÜ’lü akademisyenler yeni bir bakteri türü keşfetti

Karacabey’de köye dönüş fırsatı

Karacabey’de köye dönüş fırsatı

Trafik park yenilenen yüzüyle çocukların hizmetinde

Trafik park yenilenen yüzüyle çocukların hizmetinde

Vali Makas, Terzibaba Külliyesi inşaat alanında incelemelerde bulundu

Vali Makas, Terzibaba Külliyesi inşaat alanında incelemelerde bulundu

Samsun Namaz Vakitleri 16 Temmuz Perşembe

İmsak
03:14
Sabah
05:09
Öğle
12:46
İkindi
16:44
Akşam
20:13
Yatsı
21:59

Samsun Nöbetçi Eczaneler16 Temmuz Perşembe

Aziz Eczanesi
Ilkadim
Buse Eczanesi
Ilkadim
Kolbakır Eczanesi
Ilkadim
Cağaloğlu Eczanesi
Atakum
Sezin Eczanesi
Atakum
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Gamze Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

30 yıllık mahalle bakkalı 9 metrekarelik dükkanda marketlere direniyor

30 yıllık mahalle bakkalı 9 metrekarelik dükkanda marketlere direniyor

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

AB Ülkelerine 'matematik' Sorusuyla Meydan Okudu

AB Ülkelerine 'matematik' Sorusuyla Meydan Okudu

Samsun'un Sakıp Ağası..

Samsun'un Sakıp Ağası..

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.