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Otomobilin çarptığı hafif ticari araç yan yattı: 1 yaralı

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.11.2020 10:00 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi D100 Karayolu’nda otomobille çarpışan hafif ticari aracın yan yatması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi D100 Karayolu Dumlupınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Otomobilin çarptığı hafif ticari araç yan yattı: 1 yaralı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi D100 Karayolu’nda otomobille çarpışan hafif ticari aracın yan yatması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi D100 Karayolu Dumlupınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Üveys A. idaresindeki 41 AAP 766 plakalı Fiat marka otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan yabancı uyruklu Elyusuf G. yönetimindeki 41 ADE 327 plakalı Fiat marka hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç yan yattı. Kazada Elyusuf G. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Elyusuf G. hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Otomobilin çarptığı hafif ticari araç yan yattı: 1 yaralı

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