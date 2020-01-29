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Otomobilin çarptığı kedi telef oldu, sürücü kaçtı

KARABÜK HABERLERİ  | 29.01.2020 16:46 | Son Güncelleme

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde seyir halinde otomobilin çarptığı kedi telef olurken, sürücü olay yerinden kaçtı.Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Bostanbükü Mahallesi’nde meydana geldi.

Otomobilin çarptığı kedi telef oldu, sürücü kaçtı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde seyir halinde otomobilin çarptığı kedi telef olurken, sürücü olay yerinden kaçtı.
Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Bostanbükü Mahallesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil bir kediye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kedi can çekişerek telef oldu. Sürücü olay yerinden ardına bile bakmadan kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Safranbolu Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri telef olan kediyi gömmek üzere olay yerinden kaldırdı.

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