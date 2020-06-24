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Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

NİĞDE HABERLERİ  | 24.06.2020 14:34 | Son Güncelleme

Niğde’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Çayır Mahallesi Sümer sokakta bulunan kavşakta meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil ile çarpıştı.

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Niğde’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Çayır Mahallesi Sümer sokakta bulunan kavşakta meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile K.A adlı motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı çevreden görenler durumu 112 ekiplerine haber verdiler. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın hemen ardından kaza yerine gelen sağlık ekipleri K.A adlı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdılar.

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