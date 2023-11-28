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Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü metrelerce savruldu

28.11.2023 10:48 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsünün birkaç saniye içerisinde gözden kaybolup metrelerce ileriye savrulması güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Müslümana Mahallesi Çamlıca Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.C.K. idaresindeki 03 PC 139 plakalı otomobil, sokak çıkışında M.A.’nın kullandığı 03 ADG 134 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletten yere düşen sürücü ağır yaralandı. Yaralanan M.A., ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. M.A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatılırken, güvenlik kameralarına yansıyan olay anı ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Kazada otomobil motosiklete çarptıktan sonra sürücünün metrelerce savrulduğu görülüyor.

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