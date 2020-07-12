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Otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 12.07.2020 18:47 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 72 yaşındaki yaşlı kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza, Aydın köy yolu üzerinde meydana geldi.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 72 yaşındaki yaşlı kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Aydın köy yolu üzerinde meydana geldi. Şuhut ilçesinden Aydın köy yolu istikametine doğru seyir halinde olan Mahmut B. idaresindeki 03 KR 301 plakalı otomobil, yol kenarından aniden çıkan 72 yaşındaki yaya Fatma Ö.’ye çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaralı Fatma Ö.’yü Şuhut Devlet Hastanesi’ne sevk etti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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